Buurt met arbeidsmigranten in Rijswijk voelt zich onveilig: ‘Steekpartij dieptepunt’

Buurtbewoners rond de Nieuwstraat in Rijswijk zeggen zich ronduit onveilig te voelen in hun wijk. In een brief aan de gemeente Altena zetten ze uiteen dat er ‘voortdurend angst is voor escalatie’. ‘Een mes in de tuin, wat is de volgende stap?’