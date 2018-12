Buurtbanken zorgen in Waspik voor rustplekken: met dank aan Beste Idee

Net als in andere dorpen en steden neemt het aantal ouderen in Waspik toe. Wim Kools ontdekte tijdens wandelingen met zijn oude vader dat er erg weinig bankjes in het dorp staan die als rustplek kunnen dienen. Hij bedacht Buurtbanken en kreeg tienduizend euro van Het Beste Idee van Waalwijk 2017 om de plannen uit te voeren. Morgen wordt de eerste buurtbank onthuld.

Met een groep dorpsgenoten zijn de plannen uitgewerkt. Een ontwerp werd gemaakt en met hulp van onder andere 'metaalman' Corné Meijs, 'houtman' Frank Holman en Prepack van Beurden voor de poedercoating is de eerste bank een feit. In de bank zijn details verwerkt die verwijzen naar het verleden van Waspik.

Mooie ontmoetingsplaats

,,We denken zo'n vijf buurtbanken te kunnen plaatsen", laat Kools weten. ,,We zoeken goede plekken uit zodat het voor oudere en mindere valide mensen weer leuker wordt om er in het dorp op uit te trekken. Voor jongeren kunnen de banken een mooie ontmoetingsplek worden. We vragen de buurtbewoners de bank te adopteren wat betekent dat ze een oogje in het zeil houden. Als blijkt dat de bank toch op een onveilige plaats staat, voor overlast zorgt of op een andere manier niet bevalt, dan wordt de bank weggehaald. Die garantie krijgen de buurtbewoners."