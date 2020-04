Buurthuis De Wierd in Waalwijk maakt plaats voor parkeerplekken en groen

‘Die zeldzame keer dat ik een stick vast had, kreeg ik rugpijn’

4 april Ooit gaan we samen weer lekker sporten. Daarom word ik blij van het nieuws dat de gemeente Heusden 1,3 miljoen steekt in twee watervelden - kunstgras in een laagje water - voor de hockeyclubs in Vlijmen en Drunen. Ook neemt de gemeente al hun andere velden over en verhuurt ze voortaan.