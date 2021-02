Buurttoezicht speurt naar verdachte situaties op straat, en kan wel wat hulp gebruiken

Geen askruisje op het voorhoofd, maar losse as op het hoofd

18 februari VLIJMEN - Of carnaval nu niet of anders is gevierd dan normaal; of er nu een corona-pandemie is of niet, de traditie van het halen van een askruisje op aswoensdag als afsluiting van carnaval blijft overeind. Ook in de St. Jan Geboortekerk in Vlijmen, woensdagavond.