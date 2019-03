Bzzzzz, en weg is de hongerige vos

Waalwijkse St. Jan mag nog even in het gemeente­huis blijven staan

14:13 WAALWIJK - De maquette van de St. Jan in Waalwijk blijft nog even te bewonderen in de hal van het gemeentehuis. De maquette, die daar eind vorig jaar tijdelijk onderdak kreeg, mag in ieder geval tot 1 mei blijven in de hoop dat er dan een definitief plekje voor het bouwwerk gevonden is.