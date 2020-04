Café City overstelpt met hulp voor paasdiner zorgmedewerkers: ‘Zo geweldig’

Eetcafé City in Waalwijk beloofde met Pasen te koken voor medewerkers van de zorg. Eerste Paasdag voor het personeel in verzorgingshuizen in de gemeente. Tweede Paasdag voor medewerkers en patiënten van het hospice in Waalwijk.

150 maaltijden

De kosten voor het paasdiner in het hospice zou City voor eigen rekening, nemen. Voor het paasdiner voor de zorgmedewerkers hoopte de uitbaatster op sponsors. Het enthousiasme bij de zorginstellingen was echter zo groot, dat Van Cromvoirt het er een beetje benauwd van kreeg. ,,We zitten al op ruim 150 maaltijden en dan heb ik nog niet eens alle verzorgingshuizen binnen. Mensen zijn zo dankbaar dat we dit willen doen. Maar ik hoop wel dat er nu ook Waalwijkers zijn die willen sponsoren zodat we dit niet alleen hoeven doen.”

Quote Het is geweldig, mensen komen spontaan langs om een maaltijd te doneren. Ina van Cromvoirt, Café City

En die Waalwijkers zijn er, weet Van Cromvoirt inmiddels. ,,Het is geweldig, mensen die hier spontaan langs komen om een maaltijd te doneren. Klanten en bedrijven die een bijdrage overmaken. Zelfs mensen die aanbieden aardappelen te schillen en bedrijven die willen helpen om de maaltijden weg te brengen.”

