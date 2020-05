Café 't Snoekse opnieuw in beeld voor campus arbeidsmigranten

De Leest begint voorzich­tig met films: theater volgt later

21 mei WAALWIJK - Filmliefhebbers kunnen vanaf 1 juni weer terecht bij theater De Leest in Waalwijk. Er wordt 'voorzichtig’ gestart met films in de kleine zaal voor maximaal dertig bezoekers. Het is nog niet haalbaar om in juni al theatervoorstellingen te spelen.