Calimerogedrag bij RKC stadion ingeruild voor een wauw-effect

Rondom het Mandemakers Stadion loopt ledverlichting. Uiteraard geel en blauw. Binnenkort zullen die ’s avonds branden en de voetbaltempel fraai uitlichten. Daarmee geef je een signaal af: dit stadion mag letterlijk en figuurlijk gezien worden. En dat is meer dan terecht. Wat in 2018 werd ingezet - een complete metamorfose van de thuishaven van RKC Waalwijk - is veranderd in een perfect voetbalplaatje.

Gaskachels waren lek

Destijds was het hard nodig om de opstallen te renoveren, zegt directeur Frank van Mosselveld. ,,Gaskachels waren lek, de bedrading van de elektra was versleten. Om de veiligheid te waarborgen moesten we daarmee aan de slag.” Daarna is doorgepakt. Anderhalf jaar geleden verdwenen aan de buitenkant de foto’s van oud-spelers. ,,Foto’s van spelers zijn beperkt houdbaar. Dus hebben we gekozen voor beelden die iedereen kent en die staan voor RKC, denk aan de huldiging op het Raadhuisplein en het samen vieren, spelers en supporters.”

Afgelopen seizoen is er heel veel geïnvesteerd in en buiten het stadion. Van Mosselveld: ,,Er kwam een nieuw logo. Mooier, strakker. Ook dat licht ’s avonds op. Het komt ook een paar keer terug aan de oostkant van het stadion, aan de Akkerlaan. Daar is klimop geplant. Daardoor zie je dat grauwe beton niet meer, het is een stuk fraaier.”

Beste grasmat in de eredivisie

Afgelopen voorjaar kwamen er nieuwe zitjes op de tribunes. Bij het plaatsen is het patroon aangepast. Aan de oostkant vormen de gele zitjes de clubnaam. 1940, het jaar van oprichting, is eraan toegevoegd. Bij EE en aan de overzijde zijn van de gele en blauwe stoeltjes banen gemaakt, zoals op het shirt. Esthetisch fraai, met oog voor details. Tot de slot: de grasmat. ,,Misschien wel de beste in de eredivisie”, zegt Van Mosselveld (37).

Geen enkele toeschouwer hoeft maar één doelpunt te missen: die worden op twee schermen herhaald. De supporters worden dus verwend. ,,Dat verdienen ze ook. Een seizoen lang konden ze niet naar het stadion, maar ze hadden wel een seizoenkaart gekocht. Daar moet je iets tegenover stellen.”

Dan nog: dergelijke investeringen kosten een paar centen. Zijn die betaald van de miljoenen die Frenkie de Jong hebben opgeleverd toen hij de overgang maakte van Ajax naar FC Barcelona? ,,Nee. Wij huren het stadion. Maar we zijn heel blij dat de eigenaar, Ben Mandemakers, erin wil investeren.”

Wauw-effect

Het complex is flink opgeknapt. ,,Toen AZ op bezoek kwam, keken spelers en technische staf hun ogen uit. Alles zag er tiptop uit. De prachtige trainingsfaciliteiten, en dat pal tegen het stadion: dat gaf echt een wow-effect.”

Ook binnen is er volop aangepast. In de businessruimte en de Rabo Lounge zal het meubilair nog worden vervangen. Het spelershome kreeg een huiskamergevoel. ,,Voor de technische staf bouwen we er nog een kantoor bij, zit die pal naast de spelers. Daarmee stralen we uit dat we één familie zijn.”

De metamorfose was ook logisch, vindt Van Mosselveld. ,,Ik had een hekel aan dat Calimerogedrag. We moesten zelfbewuster worden. Professionaliseren dus. En dat is meer dan gelukt. RKC Waalwijk hoort er helemaal bij. Daar zijn we trots op.”