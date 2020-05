Camera legt wolvenaanval in Vlijmen vast: acht schapen gegrepen

In totaal werden volgens de boerenorganisatie ZLTO vrijdagnacht drie schapen en vijf lammeren gegrepen door de wolf. Dit gebeurde bij een particulier in Vlijmen, dat volgens de boerenorganisatie alleen via woonwijken bereikbaar is. Volgens de ZLTO is de wolf met deze aanvallen verantwoordelijk voor de dood van 58 schapen in een week tijd.