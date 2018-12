Camera op kruispunt in Veen en bodycams tijdens oudejaarsnacht

De kruising van de Mussentiend met de Witboomstraat en de Van der Loostraat in Veen is steevast het toneel van autobranden rond de jaarwisseling. De traditie om wrakken in brand te steken is hulpdiensten een doorn in het oog. Vorig jaar werden er weliswaar geen aanhoudingen verricht en werden er ook geen hulpverleners lastiggevallen; maar elke autobrand is er één te veel, stelde de gemeente toen.



Wanneer de camera precies geplaatst wordt en wat er met de beelden gebeurt, is niet duidelijk. De politie en de gemeente waren de afgelopen dagen niet in de gelegenheid een toelichting te geven. ,,Maar de extra aandacht voor Veen en de verhoogde surveillance is hetzelfde als de andere jaarwisselingen’’, aldus een politiewoordvoerder.