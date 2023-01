Camera’s op de Vliedberg werken weer, 24 uur per dag

In de weken voor en na de jaarwisseling hingen in verschillende straten op Vlijmen-Vliedberg camera’ s. Dit in de strijd tegen overlast in de wijk. Die overlast, in de vorm van vernielingen, intimidatie, geluidsoverlast, is er in meer of mindere mate al langere tijd. Ondanks allerlei inspanningen en initiatieven is het nog niet gelukt die overlast definitief de kop in te drukken.