Camerás snorren op eerste filmdag ‘Herman’

Werk van overleden Marjolein van der Krabben te zien in museum Waalwijk

3 september WAALWIJK - Een groot deel van het werk van de onlangs overleden beeldend kunstenaar en keramiste Marjolein van der Krabben uit Waalwijk is deze maand te zien in het Museum voor Hedendaagse Kunst in Waalwijk. Het werk is ook te koop.