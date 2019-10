Camper brandt volledig uit op parkeerplaats in Heusden

Week van de Veiligheid: Lachgas(t) gaat in Waalwijk de scholen langs

10:07 WAALWIJK Het is weer Week van de Veiligheid; in Waalwijk is er ditmaal ook aandacht voor de gevaren van lachgas. En dus krijgen de middelbare scholen de komende tijd niemand minder dan de Lachgas(t) op bezoek. Met de Lachgas(t) wordt specifiek gemikt op de jeugd. De Lachgas(t) bezoekt een aantal middelbare scholen om aandacht te vragen voor de gevaren die samenhangen met het gebruik van lachgas.