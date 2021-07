Camperplaatsen in Heusden moeten in 2022 er echt komen: plan vergt meer tijd

Het reizen met campers is populair. Maar in Heusden of directe omgeving is het hard zoeken naar een plek waar je de camper één of meer nachten kan parkeren. Het plan van De Ruiter speelt daar op in. Het is alleen niet gelukt om de camperplaatsen nog voor deze zomer te realiseren. De plannen vergden toch wat meer tijd dan gedacht, bijvoorbeeld als het gaat om de vergunning en afspraken met leveranciers. En in het hoogseizoen de plaatsen aanleggen, is niet handig met de jachthaven op een steenworp afstand.