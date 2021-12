Carbidschieten rond jaarwisseling in Heusden ook dit jaar in de ban

Er zijn in Heusden partijen die carbidschieten het liefst helemaal willen verbieden, er zijn mensen die carbidschieten het liefst willen overlaten aan de verantwoordelijk van de 'schieters’ zelf. Voor corona was carbidschieten het hele jaar toegestaan, behalve op oudjaarsdag van twaalf uur ‘s nachts tot 18.00 uur. Na zessen mocht dan volop geknald worden. Daar kwamen overigens de laatste jaren wel klachten over, bijvoorbeeld over de overlast die het carbidschieten in het centrum van Drunen opleverde.

‘Waar hébben we het over'. Knallen met carbid, het blijft zoals 't was

Volgens burgemeester Van Hees legt ze binnenkort hetzelfde voorstel als vorig jaar voor aan de gemeenteraad. Het gaat dan om een eenmalige wijziging van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV), die in principe na de jaarwisseling weer wordt teruggedraaid. ,,De argumenten zijn exact hetzelfde als vorig jaar”, zei ze dinsdagavond in de informatievergadering Bestuur. In die vergadering vroeg Rob Klerks of het college al een standpunt heeft ingenomen in de landelijke discussie over een algeheel vuurwerkverbod. Volgens Van Hees is dat een onderwerp om eerst met de gemeenteraad te bespreken. Daar kan dan ook het carbidschieten bij worden betrokken.