Carla van Mook woedend over diefstal Mariabeeldje van graf van haar ouders. ‘Welk tuig doet zoiets?’

Zo eens per maand bezoekt Carla van Mook (62) uit Vlijmen het graf van haar ouders op begraafsplaats Duynhaege in Drunen. Zij hebben daar hun laatste rustplaats gevonden. Van Mooks moeder overleed in 1990, haar vader in 1999. Inderdaad al even geleden, maar de herinneringen zijn er nog altijd. Er even naartoe, even gaan zitten, even een bloemetje op het graf leggen.