Carnaval Elshout is nu pas echt voorbij

Alsjeblíeft, mogen we het bejaarden­huis terug?

12:08 DEN BOSCH - ‘Oliedom’, zeggen huisartsen over het schrappen van het aloude bejaardenhuis. Want nu zit er een gapend gat tussen thuis wonen en het verpleeghuis, is er onvoldoende zorg voor kwetsbare ouderen. Die voelen zich in de steek gelaten. Zoals Piet uit Alphen en Harry en Gerda uit Waalwijk.