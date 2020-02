Carnaval Hedikhuizen verrijst uit de dood: Dit is het nieuwe logo

Waalwijkse windmolen krijgt tweede leven in Polen

9:37 WAALWIJK - Extra windmolens erbij in De Langstraat? Dat is inderdaad het plan, maar op dit moment nog even niet. Op het Ecopark in Waalwijk is juist een molen weggehaald. Het gevaarte stond in de weg omdat Waalwijk achter het Ecopark een nieuwe containerhaven wil bouwen.