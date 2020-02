Carnaval in de Langstraat: dit zijn onze komborden

Carnavalsborden, eens per jaar worden ze voor even tevoorschijn gehaald. Om aan de rand van het dorp het carnaval van Turfstekerslaand, Dwergonië of Klaiendam aan te kondigen. Een mooie traditie in de regio.

De kernen van Heusden springen er vooral uit qua aantal, zeven kernen met een eigen carnavalsnaam. Maar niet elke kern die met carnaval omgedoopt wordt tot een zottig oord heeft ook een eigen kombord. Orginele namen zijn er zat. Neem Wallepoepersland (Heusden): kakten de oude Heusdenaren op hun vijanden vanaf de stadswallen, of waren het gewoon smeerkezen?

Wat dan wel weer opvalt ... de vesting Heusden heeft géén kombord; het carnaval is er op sterven na dood. Wat dat betreft is het mooi dat Hedikhuizen dit jaar herrijst als Hellevegerslaand.

Wat is waar? Turfstekerslaand (Kaatsheuvel), Dwergonië (Drunen), Zaandhaozenlaand (Elshout), Knotwilgendam (Vlijmen), Kwastenlaand (Nieuwkuijk), Haorendam (Haarsteeg), Wallepoeperslaand (Heusden), Maoskesdam (Herpt), Hellevegerslaand (Hedikhuizen), Schoenlapperslaand (Waalwijk), Maoneblusserslaand (Waspik), Cuppelsgat (Capelle), Theebuikenland (Loon op Zand), Klaiendam (Dussen) en Knusteroarnaval Heusden

Plaatsing van de borden lijkt niet aan regels gebonden. De manier van plaatsen verschilt, maar meestal zijn ze gewoon in de grond gestoken aan de dorpsgrens. Het bord kan van hout zijn of in een raamwerk gespannen. En ook de paaltjes zien we in roestvrijstaal, maar ook gewoon van hout; het hoeft maar een week of wat per jaar te staan.

En in Schoenlapperslaand (uiteraard Waalwijk) reed gistermiddag weer het traditionele busje rond met verklede bordenplaatsers, verkleed en wel. Het bord is niet zo fleurig, gewoon blauw met witte letters, maar daar staat tegenover dat op elk bord wordt geproost met een gele rakker.

In Capelle is wel gesproken over kombordjes. ,,Maar die kosten geld”, zegt Mieke Kok van het organiserende Buurthuis Capelle. ,,We zijn allemaal gewoon maar vrijwilligers. Nu besteden we ons geld liever aan 75 jaar bevrijding.”

Volledig scherm Kombord Hedikhuizen Hellevegerslaand © Gert-Jan Buijs

Volledig scherm Kaatsheuvel, kombord Turfstekerslaand © Nico Snels/BD

Volledig scherm Carnaval kombord Herpt Maoskesdam © Gert-Jan Buijs

Volledig scherm Carnaval kombord Haarsteeg Haorendam © Gert-Jan Buijs

Volledig scherm Carnaval kombord Nieuwkuijk Kwastenlaand © Gert-jan Buijs

Volledig scherm Kombord carnaval Vlijmen Knotwilgendam © Gert-Jan Buijs

Volledig scherm Kombord carnaval Hank Knusterooierslaand © Dik De Joode/BD

Volledig scherm Kombord carnaval Dussen Klaiendam © Dik De Joode/BD

Volledig scherm Kombord carnaval Elshout Zaandhaozenlaand © Gert-Jan Buijs