Carnaval in juni: Waspik en Kaatsheuvel gaan ervoor; Heusden overlegt nog over optochten

DE LANGSTRAAT - Turfstekerlaand (Kaatsheuvel) en Maoneblusserslaand (Waspik) vieren dit jaar carnaval in juni. ,,Blokkeer 17 en 18 juni in je agenda”, meldt Stichting Optocht Turfstekerslaand. ,,Dan gaan we de polonaise lopen op teenslippers.” Waspik is een weekeind later aan de beurt. In Heusden wordt nog druk overlegd.

In Kaatsheuvel ‘kenne ze wel jaanke’, zegt de organisatie. Alweer geen carnaval in februari door corona. ,,Maar we geven het niet op. Carnaval is traditie en moet dus doorgaan.” Of carnaval in juni ook met optocht is, weet de organisatie nog niet. ,,Hoe we de dagen gaan invullen, zien we nog wel.”

In Waspik is er in juni in ieder geval een optocht, zaterdagmiddag 25 juni. Over de invulling van de vrijdag en zondag dat weekeind wordt nog nagedacht. In het carnavalsweekeind in februari staat overigens ook het een en ander op het programma in Maoneblusserslaand. Zo is er zondag 27 februari een puzzel- en speurtocht.

Gemeente Heusden

Dwergonië (Drunen) heeft laten weten dat de optochten in februari in ieder geval niet doorgaan, of deels worden geschrapt. Het bestuur is nog in overleg ‘hoe het verder moet’. De gemeente Heusden laat weten in gesprek te zijn met de carnavalsverenigingen uit de verschillende kernen. Voor de meeste optochten zijn vergunningen nodig, die vanuit Elshout, Haarsteeg en Herpt zijn aangevraagd. Op basis van de huidige coronamaatregelen en het evenementenverbod dat geldt, zijn optochten nu niet toegestaan. Mochten de maatregelen veranderen, dan kijkt Heusden opnieuw naar de situatie.

In Nieuwkuijk is de optocht veel kleiner van opzet, vandaar dat een melding voldoende is. Die melding is ook al geaccepteerd, aldus een gemeentewoordvoerster. Vlijmen kiest er volgens de gemeente op dit moment voor alleen vergunning aan te vragen voor het ‘aankleden’ van de kern in de eigen carnavalsstijl. ,,Hiervoor gelden geen beperkingen.”

Organisaties in de overige dorpen in De Langstraat hebben nog geen knopen doorgehakt.