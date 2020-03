Carnaval Waspik door coronavirus als nachtkaars uit, optocht zondag afgelast

“Met pijn in ons hart", laat voorzitter Eric Kamp weten. "We hebben naar alternatieven gekeken waarbij wellicht een optocht zonder prijsuitreiking in Den Bolder een optie was, maar we kunnen niet anders dan de huidige aangescherpte maatregelen volgen. Erg vervelend voor al die bouwers die voor een tweede keer teleurgesteld worden. Ik ben er echter van overtuigd dat iedereen ons besluit zal respecteren."