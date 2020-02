Carnavalsvierder wil gezien worden, Netflix-series zijn in

Donald Trump is niet van de televisie af te slaan. In kranten duikt zijn verongelijkte gezicht telkens weer op. Met een verhaal waarin de president van de VS op hoge toon zijn kritiek ventileert. Met carnaval in 2017, toen een paar maanden verkozen tot het hoogste ambt, was het Trumpmasker amper aan te slepen. Drie jaar later ligt hij bij Tovulon Drunen ergens weggestopt: de liefhebbers van het leut- en lolfestijn zijn kennelijk doof geworden voor zijn geroeptoeter.

Netflix

Hoe anders ligt dat voor Salvador Dali. Zijn masker, met als handelsmerk de gesoigneerde en opgekrulde snor, is populair. ,,Dat komt door La casa de papel, een heel populaire serie op Netflix", zegt Erwin van Veldhoven, mede-eigenaar van twee feestwinkels. ,,Vooral jongeren spelen daar graag op in."

Het afgelopen jaar was Peaky Blinders op de betaalzender wereldwijd een hit. Een criminele familie in het Engelse Birmingham, gekleed in de stijl van de roaring twenties: driedelig pak, markante pet. ,,Ik had er veel van verwacht, maar die loopt nog niet zo hard. Het is te grijs, denk ik."

Pakken zijn wel degelijk in, weet Van Veldhoven. ,,Dan hebben ze wel een print. Wiet, bitterballen, bier. Daarmee val je op. Het beeld is belangrijk, zeker in deze tijd van selfies en jezelf promoten via de sociale media." De stofjas, twintig jaar geleden nog immens populair, leidt in de feestwinkels van Van Veldhoven dan ook een stoffig bestaan. ,,Ook de tuinbroeken zijn helemaal uit de mode.”

De stenen winkel heeft anno 2020 veel te duchten van de webshop. Met een paar muisklikken wordt je carnavalspak thuisbezorgd. Bovendien: een maatje te groot, dat boeit niet echt. Niemand die dat ziet tijdens een hospartij. Toch vreest Van Veldhoven de digitale winkelwagen niet. ,,Carnavalsvierders, en ook jongeren, willen toch graag in de winkel rondkijken. Passen, een beetje in de stemming komen."

Voor feestwinkels is carnaval dé tijd van het jaar om een puike omzet te draaien. Voldoende inslaan is heel belangrijk. ,,Je wilt geen nee verkopen, natuurlijk. Vooral dit jaar niet. Want dan kunnen we niet meer bijbestellen bij onze leverancier. Heeft alles met het corona-virus te maken. Heel veel van dit spul komt uit China, de export zit nu potdicht.”