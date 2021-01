Carspotten is hot: ‘Als je zo’n Ferrari voorbij ziet racen, prachtig man’

Da's nou een carrières­witch: geliefde wijkagente zwaait af bij politie en begint B&B in Spanje

11:33 Belinda (50) was een geliefd wijkagente in Drunen. Per 31 december is ze met ontslag en gaat ze met haar partner het avontuur aan in Spanje; een bed and breakfast in Calpe. Ze ziet niet om in wrok, maar het politiewerk werd er de laatste jaren niet leuker op. Nu is het tijd om haar hart te volgen.