Casade bouwt één centraal kantoor in Kaatsheuvel, andere vestigingen gaan dicht

KAATSHEUVEL - Wooncorporatie Casade neemt in het voorjaar van 2024 haar intrek in een nieuw kantoor in Kaatsheuvel. Het komt op de plaats waar tot een aantal jaren geleden de woonwinkel van Casade was gevestigd, Jan de Rooijstraat 43.

Dat pand, waar nu anti-kraak in woont, wordt komend najaar gesloopt, zo is de bedoeling. In de loop van volgend jaar moet dan de nieuwbouw starten. De direct omwonenden aan de Jan van Rooijstraat krijgen binnenkort de gelegenheid de bouwplannen van Casade te bekijken, aldus een woordvoerster van de corporatie.

Alles op één plaats

De nieuwbouwplannen betekenen dat straks alle 135 medewerkers op één centrale plaats komen te werken. Het nieuwe pand wordt ook het bezoekadres voor huurders en andere bezoekers.

Casade zit nu nog verspreid over een aantal plaatsen. Het huurt ruimte in wijkpunt Pannenhoef in Kaatsheuvel. Verder heeft het nu eigen kantoren in Waalwijk en Dongen, waar Casade na de verhuizing graag huurhuizen wil bouwen, laat directeur-bestuurder Roel van Gurp desgevraagd weten.

Casade heeft nu verder een soort steunpunt in gebouw BaLaDe in Waalwijk. Na de opening van het nieuwe kantoor in Kaatsheuvel wordt die ruimte in BaLaDe, eigendom van Casade, opnieuw verhuurd.

Actief in de wijk

De wooncorporatie wil door te gaan werken vanuit één centraal kantoor de samenwerking en dienstverlening verbeteren, zo laat ze weten. ,,De locatie in Kaatsheuvel ligt midden in het werkgebied. En we blijven voor onze huurders op allerlei manieren actief in de wijk.”

De huurdersbelangenvereniging en de Raad van Commissarissen zijn op de hoogte van de plannen. Over de kosten is nog niets bekend.