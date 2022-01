Casade bouwt en renoveert dit jaar volop: roep om woningen is groot

Tien sloopau­to's en caravan in brand gestoken in Altena: hulpdien­sten niet gehinderd

ALTENA - Tijdens de jaarwisseling in Altena - waartoe het dorp Veen behoort - zijn tot zover bekend tien sloopauto’s in brand gestoken. Ook ging er een caravan in vlammen op. De hulpdiensten hadden een drukke nacht maar werden niet gehinderd bij hun werk, laat de gemeente weten.

1 januari