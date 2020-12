Casade steekt 66 miljoen in bouwprojecten: veel werk aan de winkel

WAALWIJK - Woningbouwcorporatie Casade investeert volgend jaar 66 miljoen euro in bouwprojecten in Waalwijk, Loon op Zand en Dongen. Ze wil de komende jaren bijna 1.000 nieuwe woningen gaan bouwen in de drie gemeenten. Vaak als vervanging van oude huizen, maar soms ook als uitbreiding.