Casino in Waalwijk weer doelwit van inbrekers: dit keer minder schade

Wat heb jij nou aan de gevel hangen? Van kanon in de voortuin tot wonen in de oude bank

10:07 WAALWIJK - Sommige mensen fleuren hun woning of tuin op met vlinder- en vogelsymbolen uit het tuincentrum. Da’s leuk, maar wel standaard. Maar er zijn ook mensen die iets meer willen zeggen. Met bijvoorbeeld een kanon in de voortuin, of een fraai stukje monnikenwerk aan de gevel. En wie woont er in ‘De Bank’.