CDA vreest voor chaos in centrum Werkendam als Borcharenweg wordt afgesloten

Hij voorziet een chaos in het centrum als de werkzaamheden in mei plaatsvinden. ,,Werkendam heeft al zo weinig ontsluitingswegen, maar het wordt een chaos als de Borcharenweg dicht gaat. Dan komt al het verkeer via de Dijkgraaf den Dekkerweg en de Bandijk Werkendam binnen. Dan heb je het over 7000 extra vervoersbewegingen per dag.’’



Volgens Paans is de verkeersveiligheid ook in het geding, omdat met name de Bandijk onderdeel uitmaakt van de fietsroutes naar school. In zijn ogen is daarom haast geboden. ,,Het liefst hadden we dit gisteren al geregeld. Daarom hebben we onze wethouders gevraagd snel met het waterschap om de tafel te zitten.’’



Een woordvoerster van de gemeente Altena bevestigt dat er gesprekken zijn, maar stelt ook dat het uitstellen van de werkzaamheden niet zomaar is geregeld. ,,Het plaatsen van de duiker maakt onderdeel uit van een groter pakket maatregelen om wateroverlast tegen te gaan. Het werk is echter al voorbereid en de aannemer heeft al een planning gemaakt. Daarvan afwijken heeft natuurlijk financiële consequenties. Het is de vraag of we het dat waard vinden.’’