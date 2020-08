Centrum als eerbetoon aan Marianne Vos komt er: meerdere locaties in beeld

ALTENA - Wielrenster Marianne Vos betekent veel voor de streek. Een toekomstig Marianne Vos Experience Center moet haar nog meer eer doen toekomen. Waar het centrum gaat verschijnen en wat er allemaal te beleven is, is nog de vraag. Daar moet in het najaar meer duidelijkheid over komen. Dat er ook een plek voor het Marianne Vos-museum moet komen is wel helder.

Het Marianne Vos Experience Center moet in ieder geval een belevingscentrum worden waar het niet alleen over fietsen gaat. ,,Dat zou ook te statisch zijn. We willen het breder trekken", zegt Esther Vroegh, woordvoerder en voorzitter van het Marianne Vos Wielerfestival.

Vroegh: ,,We zitten hier in een mooie streek met niet alleen mooie fietsroutes maar ook mooie kanoroutes. Dus ook andere sporten. We willen ook de kinderen erbij betrekken. De bedoeling is bewegen te stimuleren maar het moet ook interactief zijn."

Aardbol

Met dat laatste willen de initiatiefnemers proberen om ieders footprint op deze aardbol te verkleinen. ,,We hopen de mensen meer bewust te laten worden over voeding en over een aantal dingen dat het milieu als raakvlak heeft. Bijvoorbeeld wat het betekent als je vliegt. Bijvoorbeeld door met een druk op de knop te zien hoeveel effect vliegkilometers op ons milieu hebben. Zo'n manier van bewustwording zou in het belevingscentrum ook een plaats kunnen krijgen."

Dit najaar wordt meer bekend over de locatie waar het Marianne Vos Experience Center moet komen. ,,We zitten nog in de oriëntatiefase. Er wordt naar meerdere locaties gekeken", zegt Vroegh. In het geruchtencircuit wordt het golfpark in Almkerk als mogelijke toekomstige locatie genoemd. ,,Daar kan ik niets over zeggen." Zo zou ook Park Veldzicht tussen Genderen en Wijk en Aalburg een optie kunnen zijn, omdat Marianne Vos zelf een telg uit het Aalburgse is.

Inspiratie

Vroegh deed onlangs samen met Fientje Bax van Stichting Altena Kennispoort al wat inspiratie op. Ze fietsten samen naar het Sven Nijs Cycling Center in het Belgische Baal. De familie Nijs heeft daar een belevingscentrum ingericht op een grote locatie. ,,Op een soortgelijke wijze kunnen we misschien ons centrum inrichten. Waar vanuit clinics georganiseerd kunnen worden, filmpjes worden gedraaid en waar het Marianne Vos museum in ondergebracht kan worden", denkt Vroegh alvast hardop.

Maar eerst moet er nog veel vooronderzoek worden verricht. Zo moeten de financiële middelen nog geregeld worden. ,,We doen dit alles samen in overleg met de familie Vos, de gemeente, de provincie en andere instanties. En het centrum moet ook qua entree laagdrempelig worden."