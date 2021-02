Centrum van Vlijmen autoluw? Zo zou het kunnen, denkt de gemeente

Gezocht: zeker 860 voorstan­ders van Waalwijkse wijk Akkerlanen

12 februari WAALWIJK - Het is een opmerkelijke actie van het Waalwijkse VVD-raadslid Ilona Klerks. Ze is een online petitie gestart vóór de bouw van de veelbesproken woonwijk Akkerlanen. Volgens haar is de weerstand tegen het plan niet zo groot als tegenstanders doen geloven. Sterker nog, in haar ogen zijn er juist veel voorstanders. En dat wil ze bewijzen.