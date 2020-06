Charlotte’s ouders werden voor 25.000 euro opgelicht, woede leidt tot nieuwe cursus om ouderen te beschermen tegen online fraude

Ba­by-grut­to geboren in de Noordwaard, eerste broedgeval sinds decennia

17:21 WERKENDAM - In de Noordwaard bij Werkendam is een grutto geboren. ,,Het is het eerste broedgeval sinds vele decennia in dit gebied’’, zegt boswachter Thomas van der Es van Staatsbosbeheer. ,,Misschien wordt dit een nieuwe kraamkamer voor onze nationale vogel.’’