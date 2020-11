Cheese! IJsvogel wast zich uitgebreid voor de camera van boswachter Thomas

Hoe een lekke band in Afrika leidde tot een 60-jarig huwelijks­ju­bi­le­um in Waalwijk

6 november WAALWIJK - Niets zo vervelend als met een lekke band naast de kant van de weg staan. Dat dacht Helen Muir ook toen ze op jonge leeftijd met dat probleem kampte. Maar hoe erg ze er in het begin van baalde, zo welkom bleek het ongelukje uiteindelijk te zijn. Het vormde het begin van een sprookje met haar man Ian Muir dat nu al zestig jaar duurt. Een sprookje dat misschien nooit zijn happily ever after had gekend als het gat in dat stukje rubber niet zou zijn ontstaan.