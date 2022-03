Chinese camera's verdwijnen snel uit Waalwijks centrum, maar niet omdat ze omstreden zijn

Over de beveiligingscamera's van de merken Hikvision en Dahua was de laatste tijd veel te doen. Het systeem zou gevoelig zijn voor spionage. Het biedt overheid en bedrijven in China de mogelijkheid om ‘mee te kijken’, en in computernetwerken in te breken, zo is de vrees. Dat dit ook daadwerkelijk gebeurt, is overigens nog niet aangetoond.