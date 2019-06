ChristenUnie Waalwijk verrast door nieuw gildegebouw: ‘Wie heeft dit besloten?’

Beschermheer

De ChristenUnie wil bovendien weten wie de vergunning voor de nieuwbouw heeft aangevraagd en wanneer de vergunning op de gemeentepagina is gepubliceerd. Burgemeester Nol Kleijngeld is beschermheer van het gilde. De ChristenUnie vraagt zich af of de ‘gedragscode integer handelen’ in acht is genomen. ,,In hoeverre is de burgemeester betrokken geweest bij de plannen?”