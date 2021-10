Christian Alderliesten nieuwe lijsttrekker Progressief Altena

Bijtende Bende wijst op signalen drugscrimi­na­li­teit

8:35 VLIJMEN - De Bijtende Bende is donderdag 14 oktober aanwezig op de markt in Vlijmen. Bij de 'Bende-bus’ kan iedereen tips en uitleg krijgen over hoe drugscriminaliteit is te herkennen. ,,Door die criminaliteit te herkennen en vervolgens ook te melden, zorgen we samen voor een veiliger Heusden", stelt de gemeente.