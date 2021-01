Ciao Fiat 500, zegt de autodief. En weg is dat kekke, bolle autootje ...

Drie diefstallen van Fiatjes 500 in één weekend; dat kan geen toeval meer zijn. Vorig weekend was het raak in respectievelijk Vlijmen, Drunen en Waalwijk. Een witte Fiat 500 verdween in de wijk Vlijmen-Dorp, een blauwe Fiat 500 werd weggenomen vanaf de Europalaan in Drunen en aan de Burgemeester van der Klokkenlaan in Waalwijk was ook een blauwe het doelwit, meldt de politie. Die doet nu onder meer via Facebook een getuigenoproep.