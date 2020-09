Cinderella als film in plaats van dansvoorstelling: ‘Dat is een bijzondere ervaring’

Ze zijn gekleed in het rood en zwart, nogal flamboyant. Vooral te zien aan hun hoofddeksel, het lijkt wel een slagschip. Past wel bij het karakter dat ze spelen: Tut en Bel rammen alles en iedereen op een hoop om hun zin door te drijven: DJ, dé meest begeerde vrijgezel binnen de dansscene, in te palmen. Dat gaat niet lukken, want Assepoester /Cinderella gaat er uiteindelijk met de hoofdprijs vandoor.

Voor Lilian van Overbeek en Rosemarie Bedaux is deze dansvoorstelling een dubbel genoegen. ,,Stiefzusje of heks spelen, dat zijn natuurlijk de allermooiste rollen", zegt Van Overbeek. ,,Daar komt bij dat het geen voorstelling wordt, maar een film. Ook dat is een bijzondere ervaring."

Professioneel

In de film Cinderella hebben Tut en Bel een piepklein rolletje. Deze vrijdagavond figureren ze in die scène: de aankomst op het feest, opgenomen op het binnenplein van de voormalige de Aleph. De feestgangers moeten hun pincode indrukken om de pracht en praal mee te maken. Alsof ze die vier cijfers zijn vergeten, zo dikwijls laat cameraman Frans van Lokven deze ogenschijnlijk zo simpele handeling overdoen. Ook spelen zijn compagnons Frodo Kuipers en Wessel Maas veel met de belichting. Kortom, alles halen ze uit de kast om er een zo professioneel mogelijke film van te maken.

Opnames zijn gemaakt in de vesting, in het voormalige Land van Ooit, op het kerkhof in Elshout, bij de Venkantbrug in Vlijmen. En hier Laura Hoek, Directeur

Natuurlijk, dansen doe je het liefst en public. Corona verhindert dat, dus wordt Cinderella, dat door Danique van Roosmalen in een modern jasje is gestoken, op film vastgelegd. ,,We hebben er de gemeente Heusden heel nauw bij betrokken", zegt directeur Laura Hoek. ,,Opnames gemaakt in de vesting, in het voormalige Land van Ooit, op het kerkhof in Elshout, bij de Venkantbrug in Vlijmen. En hier."

De meeste shots zijn echter geschoten in een fabriekshal van VPT Versteeg in Heesbeen. Vandaar dat Assepoester, gestoken in schoenen met flikkerende lichtjes, de rol van bezemmeid speelt bij een metaalbedrijf. Hoek: ,,We hebben van Arnold Versteeg werkelijk alle medewerking gekregen. Niets was te veel. Wilden we op de achtergrond een veegmachine mee laten lopen, werd het geregeld. Of waren er heftrucks nodig, geen punt. We konden doen en laten wat we wilden. Dat is toch fantastisch?"

Montage

Elke scène, die uit drie verschillende camerastandpunten is opgenomen, levert een grabbelton aan ruw materiaal op. Daar moeten de editors het beste uitvissen en er een coherent geheel van maken: een film met soepele overgangen, zonder lasnaden - anders leidt dat af en zou het afbreuk doen aan al het werk dat er maandenlang in is gestoken.

Animatiefilmregisseur Kuipers is een van die editors die de puzzelstukjes gaat leggen. ,,Dat moet lukken, want ik ben met dit werk op bekend terrein. Het belangrijkste is dat je goede cameralieden hebt. Met z'n drieën. Wessel en ik nemen de scènes op vanuit andere standpunten dan Frans. Alleen moeten we de mooiste shots er nog wel uitvissen. Soms moet je switchen tussen de ene en de ander opname. Daar zijn we nog wel een paar weken mee bezig."

'Première'

Op zaterdag 24 oktober moet alles klaar zijn. Die dag, en daags daarna, wordt de film Cinderella vertoond in De Voorste Venne. Cast en crew kijken reikhalzend uit naar het resultaat. Tut en Bel niet, zij acteren dus nog op het podium. Dat lijkt een straf voor hun jaloerse gedrag. Dat is het niet. Valt DJ niet in hun armen, toch krijgen ze deels hun zin: de spotlights vol op hen gericht.

Het Pieck danst Cinderella (film). zaterdag 24 en zondag 25 oktober, kaarten reserveren via De Voorste Venne.