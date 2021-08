Circus Barani in Drunen: ‘Ondanks beperkingen toch goed de kost verdiend’

DRUNEN - Zaterdagmiddag was de laatste voorstelling van Circus Barani op het Oranjeveld in Drunen. Vooral de eerste voorstelling zat de tent goed vol, maar daar bleef het niet bij voor het circus. ,,We hebben goed de kost kunnen verdienen.”

Zaterdagmiddag, tussen twaalf en twee in de circustent van Barani: de paarden nog een keer door de piste, de Tsjechische familie Jung gooide nog messen op een roterend bord waarop de jongste telg was vastgebonden en de clown probeerde de lachspieren van het publiek nog eens uit. Daarna was de betovering op het Oranjeveld in Drunen verbroken, werd de tent opgebroken. ’s Avonds gingen de pakwagens al op weg naar de volgende standplaats, Schoorl. Zondagochtend vertrokken de woonwagens en de dieren naar de kop van Noord-Holland. ,,Dat doen we altijd zo”, zegt Amber Zinnecker – Blokker, die de pr verzorgt. ,,Je moet met kleine kinderen niet ’s avonds laat gaan rijden.”

Voor Circus Barani was Drunen na Bergen op Zoom de tweede standplaats. Zinnecker: ,,Al met al hebben we behoorlijk goed de kost kunnen verdienen. Vooral de eerste voorstelling, de familiedag, was heel druk bezocht. Dat is altijd zo, want daar is een actie aan verbonden. Maar ook de andere dagen zat de tent behoorlijk goed vol. Het verhaal dat jullie krant heeft gepubliceerd, heeft daar zeker aan meegeholpen. We werden er nogal eens op aangesproken, vandaar.”

Niet te hard juichen

Normaal kunnen er 350 toeschouwers in de tent, vanwege corona was dat beperkt tot ongeveer tweehonderd. Die moesten zich aan de regels houden. ,,Op de plaats blijven zitten, niet te hard juichen. Op een enkeling na hebben de mensen er zich goed aan gehouden.”

Opmerkelijk was dat het publiek niet een toilet kon bezoeken. ,,Na iedere bezoeker zou je die moeten reinigen, dat is voor een klein familiecircus niet te doen. De meeste mensen kwamen uit Drunen, dus hadden ze tijd om in de pauze even naar huis te gaan. Nee, we hebben er geen klachten over gekregen. Als we uitleg gaven over het hoe en waarom, was daar alle begrip voor.”

Een vaste stek

In de loop van de dag keert het Oranjeveld weer terug in zijn oude staat: een grasmat waarop de jeugd zich kan vermaken. Volgend jaar keert Circus Barani weer terug. ,,Drunen is een vaste stek voor ons. We worden hier gewaardeerd. Ook door de gemeente. Die heeft ons vorig jaar toen we hier in maart stonden en niet meer mochten optreden geholpen door soepel om te gaan met de legeskosten.”