Citytrainer in Heusden: sportlessen geven, maar aan wie?

Bram Mauriks (15) uit Den Bosch volgt een cursus om Citytrainer te worden. In die rol probeert hij leeftijdsgenoten in beweging te krijgen. Makkelijker gezegd dan gedaan, want het loopt lang niet altijd storm. Zo kwam er bij de eerste twee sportlessen van Stichting de Schroef bij basisschool 't Palet in Vlijmen helemaal niemand opdagen. De Citytrainers in De Langstraat doen daarom hun best meer bekendheid te krijgen. Ze flyeren, delen berichten op social media en gebruiken mond-tot-mondreclame om jongeren te bereiken.