Classic Racing het Hoog in Nieuwkuijk: rouwdouwer Kees kan niet netjes rondjes rijden

Ongeluk op A59 bij Drunen richting Den Bosch zorgde voor flinke vertraging, file inmiddels opgelost

9:55 DRUNEN - Op de A59 tussen knooppunt Zonzeel en Den Bosch, ter hoogte van Drunen, is maandagochtend een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook was enige tijd afgesloten. Dit zorgt voor een flinke ochtendspits. Deze is inmiddels opgelost.