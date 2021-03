Claxon van auto blijft hangen na botsing in woonwijk Vlijmen: wakkergeschrokken buurt 1,5 uur in de herrie

De omwonenden die vervolgens buiten gingen kijken troffen een vreemd tafereel aan. De auto had een paal uit de grond gereden en was vervolgens tegen de boom tot stilstand gekomen. De bestuurder liep in eerste instantie weg, maar kwam - zo getuigen camerabeelden van een buurman - al snel weer terug.

Hij is daarna meegenomen in een ambulance, waarin ook politie meeging. Voor de zekerheid is een alcohol- en drugstest gedaan. Wat daaruit kwam is nog niet bekend. Volgens de man had hij de auto van een vriend geleend.