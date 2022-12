Clubs in Altena helpen (voorlopig) niet meer mee met ophalen oud papier, maar krijgen toch hun zakcentje

In september liet de gemeente al weten dat er een groot probleem dreigde te ontstaan vanwege personeelsproblemen bij de papierophaler. Bovendien belemmert de Rijtijdenwet veelal de inzamelingen in de avonduren en op zaterdagen. En daar waren clubs nou juist zo blij mee. Leden gaan namelijk wekelijks mee om oud papier op te halen en verdienden daarmee een aardig zakcentje voor hun clubkas.

Altena ging wel op zoek naar alternatieven. Zo heeft ze een marktverkenning gedaan via een Europees platform om ondernemingen te vinden die op doordeweekse avonden en op zaterdagen het oud papier kunnen ophalen. Maar dat onderzoek leverde niets op. Ook werden verenigingen en organisaties gevraagd of ze eventueel op doordeweekse dagen iemand beschikbaar hadden om mee te helpen papier en karton op te halen. Het antwoord was nee, want de vrijwilligers hebben overdag een betaalde baan. De reacties die Altena kreeg boden dus weinig hoop.

Ook de afgelopen weken werd geen oplossing gevonden, dus rest er geen andere mogelijkheid om het oud papier vanaf volgend jaar op doordeweekse dagen overdag op te halen. Op welke dag dat is, is nog niet bekend. De clubs krijgen in 2023 in elk geval een financiële compensatie, besloot de gemeenteraad vorige maand. Tegelijkertijd overlegt Altena met de verenigingen en de kerken om te kijken hoe zij mogelijk later toch weer kunnen worden betrokken bij het inzamelen van oud papier.