Coach van Maarten van der Weijden: ‘Meer calorieën dit jaar, dus betere kansen’

In 2018 had Van der Weijden flink veel gegeten, zo'n 12.000 kilocalorieën, maar dat bleek onvoldoende. Van der Togt: ,,We weten nu hoe veel calorieën hij nodig heeft. In plaats van elke 30 minuten, eet hij nu elke 20 minuten. In de rustmomenten krijgt hij nu een warme maaltijd, dat hebben we vorig jaar niet gedaan.’’



In mentaal opzicht valt er ook nog wat te winnen. In 2018 zwom Van der Weijden in augustus, dit jaar start hij op 21 juni: de langste dag van het jaar. ,,In het donker zwemmen is mentaal ontzettend zwaar.”