Code oranje of niet, dit moet even!

VVD: ‘Altena moedigt sluipver­keer van A27 juist aan’

16:46 De VVD in Altena vindt het helemaal geen goed plan om sluipverkeer van de A27 langs de route Kortveldsesteeg, Kalversteeg en Parallelweg in Hank tot aan Fort Altena bij Werkendam te laten rijden. ,,Dit is sluipverkeer aanmoedigen’’, zegt fractievoorzitter Jan Kolff.