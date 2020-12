Coffeeshop Down Town in Waalwijk moet definitief dicht: exploitant verliest rechtszaak

WAALWIJK - Coffeeshop Down Town aan de Stationsstraat in Waalwijk moet definitief de deuren sluiten. De exploitant heeft bot gevangen bij de rechtbank. Volgens de voorzieningenrechter mag burgemeester Nol Kleijngeld de vergunning intrekken.

Kleijngeld trekt de vergunning van de coffeeshop in, omdat er in zijn ogen een ernstig risico op strafbare feiten bestaat. De exploitant vindt de maatregel buiten proporties en hoopte de sluiting te voorkomen. Maar zijn verzoek om een voorlopige voorziening is dus door de rechter afgewezen. En dus moet de coffeeshop op slot. Eind deze week gaat de maatregel in.

Drugsvondsten

De burgemeester is bij dit besluit niet over een nacht ijs gegaan. De zaak kwam aan het rollen na drugsvondsten in een woning aan de Johan Strausstraat in Waalwijk. De politie trof bij een eerste controle 52 kilogram hennep, 7 kilo hasj en een grote hoeveelheid contant geld aan. Niet veel later was het weer prijs bij hetzelfde huis. Dit keer was de oogst wel iets kleiner: 5 kilogram hennep en 170 gram hasj.

Het was voor Kleijngeld reden om de exploitatievergunning van Down Town nog eens goed onder de loep te nemen.

Er is Bibob-onderzoek verricht naar de achtergronden van de exploitant en de kans op criminele activiteiten. Hij bleek het nodige op zijn kerfstok te hebben; omwille van de privacy worden daar verder geen mededelingen over gedaan. Bovendien is in strijd gehandeld met criteria van het gedoogbeleid en de voorschriften van de vergunning zelf.

Zware gevolgen

De exploitant wijst op de zware gevolgen van de sluiting voor hem en zijn personeel. Hij vindt dat de burgemeester niet heeft aangetoond dat er ernstig gevaar is op strafbare feiten. De in de woning gevonden hennep en hasj zouden voorraad voor de coffeeshop zijn.

Maar de rechtbank lijkt niet gevoelig voor deze argumenten. Volgens de rechter heeft Kleijngeld voldoende aangetoond waarom de vergunning moet worden ingetrokken. Ook is er in de woning veel meer drugs aangetroffen dan de coffeeshop volgens de vergunning op voorraad mag hebben.

Quote Het is een ingewik­keld besluit, maar de voorzienin­gen­rech­ter heeft ons op alle punten in het gelijk gesteld Gemeentewoordvoerder Waalwijk

De gemeente toont zich tevreden met de uitspraak. ,,Het is een ingewikkeld besluit, vooral omdat hier de Wet Bibob is toegepast”, aldus de gemeentewoordvoerster. ,,Maar de voorzieningenrechter heeft ons op alle punten in het gelijk gesteld.”

De exploitant kan de juridische strijd voortzetten. Maar de coffeeshop moet in de tussentijd toch gewoon dicht blijven.