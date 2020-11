Coffeeshop Down Town in Waalwijk verzet zich tegen sluiting: rechter moet nu oordeel vellen

Het Pieck ‘onthutst’ over komst commer­ciële dansschool naar Voorste Venne

22 november DRUNEN - Dat is het bestuur van kunstencentrum Het Pieck in Drunen nu De Voorste Venne ruimte gaat verhuren aan dansschool Urbanstylz. Het stoort Het Pieck niet alleen dat er geen overleg is geweest, het vreest bovendien nadelige gevolgen voor zichzelf. Het Pieck vraagt zich af of verhuur aan een commerciële dansschool wel past bij de taak en opdracht van het cultureel centrum.