College rept met geen woord over huisvesting arbeidsmigranten Andel, dat schaadt vertrouwen VVD

De VVD heeft al eerder vragen gesteld over de huisvesting van arbeidsmigranten voor orchideeënkwekerij Butterfly Orchids aan de Middenweg in Andel. Maar die zijn niet naar tevredenheid beantwoord en doen volgens de partij geen recht aan de zorgen van de inwoners, zo blijkt uit de nieuwe vragen.

Geen woord

Er wordt op gewezen dat in het raadsvoorstel over de uitbreiding van het kassencomplex met geen woord wordt gerept over het huisvesten van arbeidsmigranten. Daardoor heeft het college het vertrouwen van de VVD geschaad.

En deze manier van informeren is volgens raadslid Jan Kolff, de indiener van de vragen, waarschijnlijk de reden dat geen zienswijzen zijn ingediend. Vandaar ook dat gevraagd wordt waarom bij het publiceren van het ontwerpbestemmingsplan niet expliciet vermeld is dat het plan ook voorziet in de mogelijkheid van het huisvesten van arbeidsmigranten. Verder wil de fractie weten hoe lang het college al op de hoogte is van de huisvestingsplannen voor ruim 270 mensen en waarom de raad niet direct geïnformeerd is toen de plannen bekend werden.

Excuses

In zijn mondelinge beantwoording vertelde wethouder Shah Sheikkariem (AL) vorige week dat het nooit de bedoeling van het college is geweest, de raad níet te informeren. Hij erkende dat het niet helemaal gegaan is zoals gehoopt was. Hij bood daarvoor excuses aan. Zo’n proces en zo’n aanvraag is volgens hem voor het college ook nieuw.

Inmiddels zijn gesprekken gevoerd met inwoners die zich recent vragen aan het college en de raad hebben gesteld. De wethouder hoopt daarmee de ontstane wrevel te hebben weggenomen. Of dit werkelijk zo is, is nog niet helder.