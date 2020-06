College Waalwijk bijt van zich af: ‘U niet serieus, wij niet serieus’

De toon tussen het college en de oppositiepartijen SGP en ChristenUnie is de laatste maanden flink aan het verharden in Waalwijk. De verwijten vliegen over en weer en daar lijkt voorlopig nog geen einde aan te komen. In de laatste reactie van het college antwoorden burgemeester en wethouders op vragen van de SGP dat ze geen archiefkast zijn voor fracties die vragen naar de bekende weg en dat ‘vragen die niet serieus zijn, ook geen serieus antwoord krijgen’.

Uitbuiting arbeidsmigranten

De negatieve toonzetting tussen het college en de SGP en ChristenUnie is ontstaan tijdens een discussie over de eventuele uitbuiting van arbeidsmigranten in Waalwijk. Burgemeester Nol Kleijngeld deed eerder verslag van controles op uitbuiting en mensenhandel in de gemeente. Daarbij zouden de nodige misstanden zijn geconstateerd. Later werd dat beeld genuanceerd. Er zouden geen duidelijke signalen zijn van uitbuiting of mensenhandel.