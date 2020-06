College Waalwijk en SGP willen strijdbijl begraven: ‘In een gesprek zonder Dr. Phill’

Hoe Walther Coppens de Clemens­kerk in Waalwijk kocht, en buurtbewo­ners bij zijn bouwplan­nen gaat betrekken

27 juni Walther Coppens kocht de Clemenskerk in Waalwijk op en is nu druk bezig de kerk te verbouwen tot woonzorgcentrum. Uiterlijk in de zomer van 2023 hoopt hij de deuren van zijn Clemensstaete te kunnen openen.