College Waalwijk overstag: arbeidsmigranten moeten Het Fort verlaten

WAALWIJK - De rechtszaak over het wel of niet mogen huisvesten van vijftien arbeidsmigranten in een woning aan Het Fort in Waalwijk laat zo lang op zich wachten, dat het college van Waalwijk nu toch wil gaan handhaven. Daarmee volgen burgemeester en wethouders het advies op van de bezwarencommissie. Volgens die commissie wonen de arbeidsmigranten illegaal in het huis, zonder vergunning, en is er juridisch geen reden om te wachten op de uitspraak van de rechter.